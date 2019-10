Zuckerberg被爆宴請保守派人士 網民號召刪除FB帳號

【KTSF】

根據政治新聞網站Politico報導,Facebook行政總裁Mark Zuckerberg暑假時,在家中秘密宴請保守派人士,有網民在網上發起刪除Facebook帳號活動。

Zuckerberg宴請的保守派人士,包括Fox新聞評論員Tucker Carlson和保守派電台節目主持人Hugh Hewitt。

Zuckerberg週一在Facebook上澄清,他和很多在不同範疇的人士共進晚餐,認識新的人,和聽取大範圍不同觀點也是學習的一部分,並建議從沒這樣做的人去嘗試一下。

保守派人士一直控訴Facebook打壓保守派的政見,Facebook堅稱沒有這樣做,並曾嘗試改變這一看法。

根據Politico報導,該晚宴主要是自由表達意見,有保守派人士指稱被不公平對待,也有談及網上私隱問題。

報導出來後,網上就有人發起標籤為#DeleteFacebook的活動,呼籲用戶刪除Facebook賬號,以示不滿。

