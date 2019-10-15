舊金山副公辯律師博徹思競逐地檢官

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山今年11月的選舉，4名地檢官候選人當中，3人都有檢控官背景，還有一名是公辯律師，地檢處與公辯律師處於兩個對立層面，究竟一名公辯律師為何有信心參選地檢官呢？

博徹思（Chesa Boudin）是耶魯大學法學博士，現任舊金山副公辯律師，博徹思表示，過去曾經被拘捕或被定罪，大約3分之2的人幾年後又再重犯，再次來到地檢處，明顯地，現時的制度沒有幫到這些人。

要真正提升社區安全，除了監禁，博徹思亦很重視教化和更生，因此今次參選，他是希望全面改革現時的刑事司法系統。

博徹思表示，作為公辯律師，是讓一些沒有能力的人在法庭上得到公平的審訊，而地檢官是為大家爭取公義，他認為兩者之間差異不大，加上他有與控方被告及受害人相處的經驗，相信自己絕對有能力勝任地檢官。

博徹思說：”我是唯一一個候選人，建議犯罪的人認罪，亦幫過無辜被告的人，我在舊金山處理過近30宗有陪審團的案件，因此我會為地檢處帶來廣闊的視野及經驗，這些對下任地檢官很重要，能讓舊金山更安全，讓每個受害人都有發聲的機會。”

博徹思被喻為選戰中的進步派，他建議取消現金保釋金制度，並設立完整的數據庫，公開每宗案件警方接報至到達現場的時間，以及每宗案件的檢控進度等，增加執法部門的透明度。

博徹思亦承諾，案件交到地檢處後，會親自聯絡每一為受害人，解釋法律程序及了解他們的需要。

博徹思說：”做公辯律師時，我時常亦是唯一一個會聯絡案件的受害人，地檢處及警方根本不會跟進，我一旦當選地檢官，我承諾我們會在48小時內聯絡每名受害人。”

博徹思的身世曾令他成為全國話題，他的父母曾經是極左激進分子，當博徹思只有14個月大時，他的父母因為涉嫌在紐約一宗銀行劫案中擔任接載劫匪的角色，案件最終造成3人死亡，因此爸爸被重判75年至終身監禁，媽媽在十多年前獲假釋。

博徹思自小就進出監獄探望父母，加上他公辯律師的背景，令外界擔心他一旦當選，會否將重罪變為輕罪呢？博徹思表示，這是大家對他的誤解。

博徹思說：”我希望大家考慮誰人最有同情心、最有同理心、有最多的主意任此苦差，而又對大家最公平公正。”

博徹思表示，經過上星期市長突然的任命樂素詩暫代地檢官後，反而更凸顯他是最合適的人選，因為他最獨立，只對市民負責，而不是對市長。

社區住客聯會、白蘭民主黨協會及華人進步會行動基金等社區組織，已經背書支持博徹思。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。