舊金山副公辯律師博徹思競逐地檢官

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山今年11月的選舉,4名地檢官候選人當中,3人都有檢控官背景,還有一名是公辯律師,地檢處與公辯律師處於兩個對立層面,究竟一名公辯律師為何有信心參選地檢官呢?

博徹思(Chesa Boudin)是耶魯大學法學博士,現任舊金山副公辯律師,博徹思表示,過去曾經被拘捕或被定罪,大約3分之2的人幾年後又再重犯,再次來到地檢處,明顯地,現時的制度沒有幫到這些人。

要真正提升社區安全,除了監禁,博徹思亦很重視教化和更生,因此今次參選,他是希望全面改革現時的刑事司法系統。

博徹思表示,作為公辯律師,是讓一些沒有能力的人在法庭上得到公平的審訊,而地檢官是為大家爭取公義,他認為兩者之間差異不大,加上他有與控方被告及受害人相處的經驗,相信自己絕對有能力勝任地檢官。

博徹思說:”我是唯一一個候選人,建議犯罪的人認罪,亦幫過無辜被告的人,我在舊金山處理過近30宗有陪審團的案件,因此我會為地檢處帶來廣闊的視野及經驗,這些對下任地檢官很重要,能讓舊金山更安全,讓每個受害人都有發聲的機會。”

博徹思被喻為選戰中的進步派,他建議取消現金保釋金制度,並設立完整的數據庫,公開每宗案件警方接報至到達現場的時間,以及每宗案件的檢控進度等,增加執法部門的透明度。

博徹思亦承諾,案件交到地檢處後,會親自聯絡每一為受害人,解釋法律程序及了解他們的需要。

博徹思說:”做公辯律師時,我時常亦是唯一一個會聯絡案件的受害人,地檢處及警方根本不會跟進,我一旦當選地檢官,我承諾我們會在48小時內聯絡每名受害人。”

博徹思的身世曾令他成為全國話題,他的父母曾經是極左激進分子,當博徹思只有14個月大時,他的父母因為涉嫌在紐約一宗銀行劫案中擔任接載劫匪的角色,案件最終造成3人死亡,因此爸爸被重判75年至終身監禁,媽媽在十多年前獲假釋。

博徹思自小就進出監獄探望父母,加上他公辯律師的背景,令外界擔心他一旦當選,會否將重罪變為輕罪呢?博徹思表示,這是大家對他的誤解。

博徹思說:”我希望大家考慮誰人最有同情心、最有同理心、有最多的主意任此苦差,而又對大家最公平公正。”

博徹思表示,經過上星期市長突然的任命樂素詩暫代地檢官後,反而更凸顯他是最合適的人選,因為他最獨立,只對市民負責,而不是對市長。

社區住客聯會、白蘭民主黨協會及華人進步會行動基金等社區組織,已經背書支持博徹思。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。