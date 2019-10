林鄭週三發表《施政報告》 聚焦房屋土地（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥定週三發表《施政報告》,她繼續選了天藍色做報告封面,稱是希望香港很快雨過天青,又預告會有超過200項新措施。消息指政府會表明引用《收回土地條例》收地建公營房屋,目標包括新界棕地及市區部分私人土地,又會落實建三條鐵路。

林鄭月娥在發表《施政報告》前一日,稱很有決心要入立法會讀這份在非常困難環境下編製的《施政報告》,她表明施政報告會聚焦房屋土地。

消息指《施政報告》會表明加快規劃和運用以往形容為”尚方寶劍”的《收回土地條例》,考慮收回的目標有三類土地,第一類是有發展潛力,未納入新發展區,由私人擁有的新界棕地;第二類是在各區的大綱圖之中,已經劃了作高密度房屋發展,因種種原因仍未建樓,而政府又認為適合建公營房屋的地;第三類是適合作高密度發展,包括茶果嶺村、牛池灣村等寮屋村的私人地。

消息指政府會表明引用條例收的地,百分百會用來建公營房屋,包括出租公屋及首置盤等,消息又指政府會表明繼續推動明日大嶼,又會撥50億元支援發展過渡性房屋,基建亦有新舉措,政府會宣佈發展三條新鐵路,預料包括北環線、東涌延線及屯門南線。

民生方面,乘公共交通工具上班上學的會受惠,交通補貼加碼,現時每月交通費400港元以上,政府補貼25%,上限300港元,據了解有機會加碼到補貼30%,上限400港元。

為了特別幫輕一些正輪候公屋又沒有綜援的低下階層,消息指類似”N無津貼”的生活津貼下年度會發放兩次,中小學幼稚園學生每人開學有2,500港元津貼,這項政府不久前才公布的”派糖”措施有望恆常化,年年都有。

