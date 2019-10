林鄭稱會全力追究暴徒襲警行為（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥表示,剛過去的周末,有針對警員的襲擊,暴力升級到足以致命,警方會全力追究。她又指建制派擔心下月區議會選舉不公平,是理所當然,政府會盡最大努力舉行選舉。

林鄭月娥指,剛過去的周末,超過十名警員受傷,有人明顯針對警員襲擊,包括用利器割頸、放土製炸彈、搶長槍、向警車擲汽油彈。

她指這些都是足以致命的襲擊,警方是會盡力、全力追究,務求將犯人繩之於法。

她強調,一個地方的治安,是有賴人民去守法的,請大家支持警隊嚴正執法,否則將會令暴徒更有恃無恐,變本加厲。

她又主動提到,民建聯及工聯會有超過150個辦事處受破壞,有建制派人士擺街站受衝擊,有人甚至暫時不能回家,令下月的區議會選舉蒙上陰影。

她指這些針對某一政治立場議員的襲擊恐怕並不是隨機發洩或報復,因為選舉在即,相信可能是有政治目的。

建制派擔心這場選舉不公平,是理所當然的,但是不等如有擔心就不做選舉,他們仍然很努力做選舉。

發表《施政報告》前一日,林鄭月娥披露報告有超過200項新措施。她說很有決心、盡最大努力進入立法會完成發表任內第三份《施政報告》,封面仍然是用了天藍色,是希望香港能夠很快雨過天青、重新出發。

