加州州長紐森簽署新法例,加州將會全面禁止酒店為顧客提供迷你塑膠瓶裝的沐浴用品。

為了減少塑膠廢料,由2023年起,加州有50個房間以上的酒店,不能再提供這類迷你塑膠瓶裝的洗髮精、潤髮乳和沐浴露。

2024年起,新法例將涵蓋州內所有酒店,首次違例罰款是500元,再違例者會面臨2,000元罰款。

