加州立新法推遲所有公立高中初中上課時間（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週日簽署法案,推遲所有公立高中上課時間,新法案要求高中第一堂課不能早於8點半,初中第一堂課不能早於8點。

根據美國睡眠醫學學會研究,睡眠不足跟車禍、肥胖及憂鬱症都有關連,推遲第一堂課時間,可以提高青少年學習表現,減少遲到次數,改善不良行為。

研究建議,13到18歲的青少年,應該睡8到10小時,以促進健康。

這個法案也曾引起許多反對聲音,包括加州教師協會,尤其是對勞工階級家庭及單親家庭,如果家庭有不同年紀的小孩,家長安排接送及托兒也會受到影響,學區也必須更改校巴的時間,還有課後活動也會受到影響。

不過提案人表示,這些都是”大人的因素”,該法案是為青少年福利而制定的,有學區曾經在兩年前試行過,不過很多一早要上班的家長,還是8點就把小孩送到學校。

前任州長布朗曾經否決這項法案,認為應該交由地方來決定。

