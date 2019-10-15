加州立新法推遲所有公立高中初中上課時間（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森週日簽署法案，推遲所有公立高中上課時間，新法案要求高中第一堂課不能早於8點半，初中第一堂課不能早於8點。

根據美國睡眠醫學學會研究，睡眠不足跟車禍、肥胖及憂鬱症都有關連，推遲第一堂課時間，可以提高青少年學習表現，減少遲到次數，改善不良行為。

研究建議，13到18歲的青少年，應該睡8到10小時，以促進健康。

這個法案也曾引起許多反對聲音，包括加州教師協會，尤其是對勞工階級家庭及單親家庭，如果家庭有不同年紀的小孩，家長安排接送及托兒也會受到影響，學區也必須更改校巴的時間，還有課後活動也會受到影響。

不過提案人表示，這些都是”大人的因素”，該法案是為青少年福利而制定的，有學區曾經在兩年前試行過，不過很多一早要上班的家長，還是8點就把小孩送到學校。

前任州長布朗曾經否決這項法案，認為應該交由地方來決定。

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