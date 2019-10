【i-CABLE】

騰訊體育恢復直播部份NBA季前賽,包括星期一以色列”馬卡比”對”木狼”及”公牛”對”速龍”的季前賽,騰訊均有直播。

在騰訊體育網站的直播時間表,未來一星期的季前賽仍然顯示只有圖文直播,到下星期三的常規賽開始,才會有視頻直播,而所有”火箭”的賽事則繼續”被消失”。

央視體育頻道及騰訊體育上星期因為休斯敦火箭總經理莫雷發表撐港言論,而宣佈暫停NBA季前賽的轉播。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。