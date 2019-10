猶他州科技公司女執行長聖荷西失蹤 屍體已尋獲

【KTSF】

上週一失蹤的猶他州科技公司執行長Erin Valenti,週六晚被親友證實屍體在聖荷西被尋獲。

Valenti的一位親友週六在聖荷西南端Bose Lane 6500路段發現Valenti租的車,並在車後座發現其屍體。

33歲的Valenti是猶他州科技公司Tinker Ventures的執行長,因出差來到灣區矽谷,上週一最後一次和親友聯絡。

Valenti當時途經聖荷西,卻沒有按照計畫開往機場回家,親友表示Valenti最後一次在臉書的發文很奇怪,令人困惑,Valenti的丈夫指,妻子失蹤的行為失常。

Valenti在鹽湖城舉行的年度科技女性大會得到大獎,但她沒有出席領獎,她的朋友就知道Valenti有事。

雖然Valenti的遺體已被找到,但仍遺下很多疑問,警方未公布死者的死因。

