猶他州科技公司女執行長聖荷西失蹤 屍體已尋獲

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上週一失蹤的猶他州科技公司執行長Erin Valenti，週六晚被親友證實屍體在聖荷西被尋獲。

Valenti的一位親友週六在聖荷西南端Bose Lane 6500路段發現Valenti租的車，並在車後座發現其屍體。

33歲的Valenti是猶他州科技公司Tinker Ventures的執行長，因出差來到灣區矽谷，上週一最後一次和親友聯絡。

Valenti當時途經聖荷西，卻沒有按照計畫開往機場回家，親友表示Valenti最後一次在臉書的發文很奇怪，令人困惑，Valenti的丈夫指，妻子失蹤的行為失常。

Valenti在鹽湖城舉行的年度科技女性大會得到大獎，但她沒有出席領獎，她的朋友就知道Valenti有事。

雖然Valenti的遺體已被找到，但仍遺下很多疑問，警方未公布死者的死因。

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