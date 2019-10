【KTSF】

舊金山週日晚發生多車連環相撞意外,最少5人受傷。

事故發生在週日晚8點左右,位於舊金山Divisadero及Hayes街交匯的十字路口,臨近Alamo Square Park發生3車連環相撞意外。

警方消息指,現場需使用重型機械對事故車輛進行切割,以拯救最少一名被困的乘客。

所有傷者都被送院治理,當中一人傷勢危殆,暫時未知事故的起因。

