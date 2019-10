紐森否決在舊金山九曲花街設立預約收費系統

【i-CABLE】

加州州長紐森週六晚否決了在舊金山著名景點”九曲花街”增設預約及收費系統的法案,他認為,旅遊景點應該開放給所有人參觀,而不應該視乎有沒有付費。

這項AB 1605法案,由州眾議員丁右立提出,賦予舊金山市府權力,對想參觀九曲花街的旅客設立一套預約及收費的系統。

州長紐森週六晚決定否決法案,他擔心當中的收費計劃會引致社會不平等問題,不論有沒有能力去付費,每個人都應該有權參觀九曲花街。

九曲花街位於舊金山Marina區,每年吸引超過兩百萬人前往參觀,對該區的居民造成一定程度的滋擾。

紐森曾經是代表該區的市參事,他在聲明中指出,他深深知道該區的交通擠塞及治安問題需要改善。

丁右立在提出法案時指,九曲花街一帶的人流及交通情況越來越難以控制,不論是”抄牌人員”,或是關閉整段九曲花街,都未能改善情況,AB 1605正正能解決治安,以及提升居民的生活質素等問題。

州法不容許地方政府在公共街道及高速公路上加徵稅項及徵收任何費用,通過這項法案,原本是繞過州法的一個方法。

