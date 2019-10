紐森簽署多項新法加強加州槍械管制（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州州長紐森週五簽署一系列控制槍枝及與降低槍枝罪案有關的法律。

有鑑於美國槍擊案不斷發生,紐森週五簽署多達15項與槍枝管制有關的法律,當中包括限制每月只能購買一枝半自動槍,而且禁止未滿21歲的人買槍。

紐森說:”加州的表現優於全國,因為我們的槍枝安全法律,在降低槍枝謀殺率方面,相比全國要做得好。”

紐森表示,從1993到2017年之間,加州槍枝謀殺率下降了62%,但全國只下降了34%,雖然加州已比其它州更重視槍枝安全,但仍有很長的路要走,因為槍是真正的殺手,除了製造槍擊案,還有很多人用槍自殺。

在紐森簽署的新法例中,還允許民眾針對有槍枝暴力傾向的人,例如僱員或上司,向法庭申請限制令,限制沒有執照的個人,每年出售槍枝的次數和數量,另外州府也會撥款推動防止槍枝暴力的相關教育。

不過每月限購一枝槍的法例,遭到一些槍主組織,全國槍枝協會(NRA)、加州步槍和手槍聯盟,以及部分共和黨議員反對,認為會對那些遵守槍枝法律的居民變成負擔,而且也無法真正從加州數千名重罪犯以及法庭認定有精神問題的人手中移除槍枝。

而每月限購一枝槍的法例,將從2021年7月1日起實施,但警員、 州及地方監獄、私人保安公司以及電影工作室則不受該法律限制。

