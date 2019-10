【KTSF】

加州州長紐森簽署法例,使加州成為全國第一個州規定公立大學校園的診所,必須為學生提供墮胎藥物。

紐森簽署SB24法案,新法例規定由2023年開始,所有加州大學和州立大學必須提供墮胎藥物,這種藥物包括兩粒藥丸,讓懷孕少於十週的女性用來終止懷孕和流產。

紐森表示,聯邦政府限制婦女墮胎權是在開倒車,而加州卻向前進,新法例要求州府部門向私人籌款,為大學提供墮胎服務,籌募經費。

前任州長布朗曾否決類似的法案。

