KTSF 馮政浩報導

紐約清晨發生致命槍殺案,4人死亡、3人重傷,初步懷疑可能和非法賭博有關。

案件週六早上7時左右發生在布魯克林區Weeksville的一棟3層高大廈內,消息指該處是私人俱樂部,而疑犯至少開15槍。

警方表示,在現場發現撲克和股子,懷疑是非法賭場。

所有死者都是男性,而重傷者是兩男一女,另一名人士在逃跑時腿部受輕傷。

死傷者的年齡30多到40多歲,事後有人被帶回警署協助調查,但暫時未有人被落案起訴。

