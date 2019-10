【KTSF】

新澤西州一名女童週六傍晚到園遊會玩機動遊戲時被摔出,傷重不治。

事發於Cumberland縣舉行的Deerfield Township Harvest Festival,該名女童玩Wisdom Super Sizzler “Extreme”機動遊戲時被摔出重傷,由直升機送院治療,但抵院後宣告不治。

園遊會的機動遊戲是由Skelly’s Amusements公司提供,該公司對女童死亡表達深切悲痛,目前正全面配合當局的調查。

事發後,園遊會已取消原定週日舉行的大巡遊,也暫停所有機動遊戲,直至州政府完成檢查為止。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。