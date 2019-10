【i-CABLE】

香港中環遮打花園的集會,大會指有13萬人參加,警方暫時未有數字。

集會一開始,遮打花園已經坐滿人,部份人站出遮打道及會所街,金鐘道、德輔道中行車線亦都被佔據,交通一度受阻。

今次是《禁蒙面法》實施後,首個獲不反對通知書的公眾集會,人海中繼續見到有人戴口罩,還有人在門口派。集會期間有人展示美國國旗,促請美國國會通過《香港人權與民主法案》。

有集會人士就形容爭取外國支持是無辦法中的辦法,集會最後播放美國國歌,到晚上9時許結束。

香港政府發聲明,對集會促請美國國會通過《香港人權與民主法案》表示遺憾,指香港的人權和自由受到充分保障,外國議會不應以任何形式干預香港特區的內部事務。

