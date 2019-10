香港週日晚多區有示威堵路 多人被捕（視頻）

【i-CABLE】

香港旺角警署週日晚被投擲超過20枚燃燒彈,旺角亦一度傳出爆炸聲。

晚上8時,彌敦道近旺角道傳出一下爆炸聲,當時多輛警車泊在路邊,警車旁邊有碎片,物料似是膠袋,附近有懷疑爆炸後留下的碎件。

晚上9時許,有人在太子道西向旺角警署門外投擲玻璃樽,火勢愈燒愈烈,該批人迅速離開。

警方說共投擲超過20枚汽油彈,警察用滅火筒救火,水馬被燻黑。路邊留下一個懷疑汽油彈,背囊內有膠樽盛載液體,消防員到場檢查。

登打士街一輛白色私家車被人破壞,車內一片凌亂,玻璃被擊碎,車身亦有噴漆,警方證實私家車屬於警方,指當時鑑證科人員在旺角處理一宗與示威活動無關的爆竊案。

在旺角站D出口,有人用竹枝不斷敲打出口的頂部,站內曾被人縱火,牆身及廣告燈箱被燒毀,整個安全島燈箱被人擲落站,警方出動驅散。

屯門晚上就有人在鄉事會路燒路障,速龍小隊趕到,迎面有人手持火種,警員開了一槍,那個人隨即投擲燃燒彈,警員之後追入去,再在附近帶走多人上警車。

大埔就有人在通往大埔超級城的天橋上聚集,部份人蒙面,有人向警員叫囂。

9時半後防暴警察舉藍旗警告,衝上天橋追趕聚集的人,警員追落地面,將多人按在地上,用索帶綁手及帶走。

商場平台有人用強光照射警員,有人懷疑高空擲物,警員舉槍示警,一名穿黃背心、手持攝影機的人,被警員搜身後獲放行,他說自己是拍攝紀錄片。

警員離開後,有人在太和路設置路障,防暴警察回來,警告在場的人散去,有人在商場平台向警員叫罵。警員多次開槍,並搬走路障,地上留有布袋彈彈殼,樓上民居有玻璃碎裂。

元朗晚上有人在大馬路設置路障,防暴警員到場處理,警員離開後,有人向交通燈噴漆,警員再次出動,舉黑旗及藍旗警告,沿大馬路推進,速龍拘捕一名男子。

