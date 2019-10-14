香港週日晚多區有示威堵路 多人被捕（視頻）

【i-CABLE】

香港旺角警署週日晚被投擲超過20枚燃燒彈，旺角亦一度傳出爆炸聲。

晚上8時，彌敦道近旺角道傳出一下爆炸聲，當時多輛警車泊在路邊，警車旁邊有碎片，物料似是膠袋，附近有懷疑爆炸後留下的碎件。

晚上9時許，有人在太子道西向旺角警署門外投擲玻璃樽，火勢愈燒愈烈，該批人迅速離開。

警方說共投擲超過20枚汽油彈，警察用滅火筒救火，水馬被燻黑。路邊留下一個懷疑汽油彈，背囊內有膠樽盛載液體，消防員到場檢查。

登打士街一輛白色私家車被人破壞，車內一片凌亂，玻璃被擊碎，車身亦有噴漆，警方證實私家車屬於警方，指當時鑑證科人員在旺角處理一宗與示威活動無關的爆竊案。

在旺角站D出口，有人用竹枝不斷敲打出口的頂部，站內曾被人縱火，牆身及廣告燈箱被燒毀，整個安全島燈箱被人擲落站，警方出動驅散。

屯門晚上就有人在鄉事會路燒路障，速龍小隊趕到，迎面有人手持火種，警員開了一槍，那個人隨即投擲燃燒彈，警員之後追入去，再在附近帶走多人上警車。

大埔就有人在通往大埔超級城的天橋上聚集，部份人蒙面，有人向警員叫囂。

9時半後防暴警察舉藍旗警告，衝上天橋追趕聚集的人，警員追落地面，將多人按在地上，用索帶綁手及帶走。

商場平台有人用強光照射警員，有人懷疑高空擲物，警員舉槍示警，一名穿黃背心、手持攝影機的人，被警員搜身後獲放行，他說自己是拍攝紀錄片。

警員離開後，有人在太和路設置路障，防暴警察回來，警告在場的人散去，有人在商場平台向警員叫罵。警員多次開槍，並搬走路障，地上留有布袋彈彈殼，樓上民居有玻璃碎裂。

元朗晚上有人在大馬路設置路障，防暴警員到場處理，警員離開後，有人向交通燈噴漆，警員再次出動，舉黑旗及藍旗警告，沿大馬路推進，速龍拘捕一名男子。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。