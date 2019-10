香港Now新聞台指車長遭警方暴力對待（視頻）

【i-CABLE】

香港Now新聞台表示,一名車長凌晨在旺角警署外報稱中布袋彈受傷,被押入警署後受暴力對待,兩小時後才送院,Now新聞台強烈譴責警方濫用武力。

Now新聞台車長受傷後倒地,反光衣跌在旁邊,Now的攝影師上前表明是同事,被防暴警員持長盾及長槍驅趕,有警員舉起胡椒噴劑。

Now新聞台表示,車長當時正前往停泊在旺角警署外的採訪車,後腦位置懷疑中布袋彈,警員用索帶把他雙手反綁,帶入警署內,車長報稱在警署內多次表明身份,但受到暴力對待。

警方消息指,凌晨1時許,旺角警署附近有人擲燃燒彈,警員在警署外見到一名男子,他未能清楚交代自己是記者或是攝影師,亦沒有穿上傳媒反光衣,警員將他帶入警署,傳媒聯絡隊到場了解,及向Now新聞台確認其身分後,於兩小時後將該車長送去廣華醫院,並沒有拘捕他。

車長報稱後腦中彈受傷腫起,右下巴骨裂,Now新聞台強烈譴責警方濫用武力,促請警方徹查事件。

