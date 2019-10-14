香港Now新聞台指車長遭警方暴力對待（視頻）

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香港Now新聞台表示，一名車長凌晨在旺角警署外報稱中布袋彈受傷，被押入警署後受暴力對待，兩小時後才送院，Now新聞台強烈譴責警方濫用武力。

Now新聞台車長受傷後倒地，反光衣跌在旁邊，Now的攝影師上前表明是同事，被防暴警員持長盾及長槍驅趕，有警員舉起胡椒噴劑。

Now新聞台表示，車長當時正前往停泊在旺角警署外的採訪車，後腦位置懷疑中布袋彈，警員用索帶把他雙手反綁，帶入警署內，車長報稱在警署內多次表明身份，但受到暴力對待。

警方消息指，凌晨1時許，旺角警署附近有人擲燃燒彈，警員在警署外見到一名男子，他未能清楚交代自己是記者或是攝影師，亦沒有穿上傳媒反光衣，警員將他帶入警署，傳媒聯絡隊到場了解，及向Now新聞台確認其身分後，於兩小時後將該車長送去廣華醫院，並沒有拘捕他。

車長報稱後腦中彈受傷腫起，右下巴骨裂，Now新聞台強烈譴責警方濫用武力，促請警方徹查事件。

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