【i-CABLE】

香港一名警員週日在觀塘執勤期間被人用利器割傷頸,據了解傷口約3至4厘米長,沒有傷及大動脈,仍然在深切治療部留醫,情況穩定。涉嫌割傷警員是一名19歲中六學生,仍然被扣留在將軍澳警署。

防暴警察週日下午5時半到觀塘港鐵站,有人用利器割傷警員頸部,從慢鏡看,一批警員正走往觀塘站,右邊一名戴眼鏡的黑衣男子伸出利器。

該警員立即上前制服他,捉他到一旁,該警員之後按住頸部,制服上有血漬。

警方當場拘捕兩人,包括涉嫌割傷警員的男子,據了解他是一名中六學生,就讀新界喇沙中學。

學校證實,一名19歲中六學生被捕,現正被扣留在將軍澳警署,學生家長及老師曾經到警署了解。

受傷警員事後送往聯合醫院救治,據了解他頸部被割傷的傷口有三至四厘米長,沒有傷及大動脈,現時要用呼吸機及插胃喉,手術後情況穩定。

警方事後未能夠在現場找到相關兇器。