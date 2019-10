德州非裔女子在家中被白人警員擊斃

【KTSF 馮政浩報導】

德州一名白人警察週六在接到任務出勤時,開槍擊斃一名在自己家中的非洲裔女子,涉事警員案發後辭職,社區有強烈不滿,死者家人就要求外界獨立調查。

事件發生在Fort Worth週六凌晨兩時多,28歲受害人Atatiana Jefferson當時在家中和8歲外甥玩電子遊戲,聽到屋外有聲音,於是到臥室的窗戶觀望,隨即被到場一個警員槍擊。

經過剪接的警察隨身攝錄機畫面顯示,白人警員Aaron Dean走近一個窗門,他一直無表明警員身份。

警方證實,有警員開槍擊斃Jefferson,子彈是穿過窗門射入屋內,當局事後曾經發放一幅照片看到屋內有手槍。

開槍的警員Dean案發後辭職,警察局長Ed Kraus表示,如果Dean無辭職,也會被開除。

民權律師Lee Merritt說:”擁有手槍並非等如兇殘或違法,況且並無顯示會用作致命武力。”

鄰居指出,警察到場時,警車無響警號,也無警車閃燈,有人認為只是一宗尋求協助的報案,不明白為什麼要派等同特警組人員去處理。

Fort Worth市長Betsy Price說:”對Atatiana的家人,這是不可接受,星期六清晨發生的事,沒有理據。”

死者家人和社區有強烈聲音,要求盡快由外界進行獨立調查。

