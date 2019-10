【KTSF】

新橋服務中心將會週三舉辦大型招聘會。

時間是10月16日下午2點到4點,地點是Stockton街777號建民中心104室。

現場有大量全職及季節性臨時工應聘機會,包括文員,倉庫員、食品包裝工人及清潔工等。

有興趣的民眾,請帶備綠卡、身份証及工卡正本親臨現場面試。

