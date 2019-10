【KTSF】

娛樂大麻雖然已在加州合法化,但州長紐森日前也簽署新法例,禁止在公車巴士、出租車、豪華房車以及派對巴士上吸大麻。

新法例AB1810條款中的第7項,禁止汽車司機和乘客在車內喝任何含酒精成分的飲品,以及吸食或使用任何大麻產品,同時也禁止乘客在公共交通工具,如巴士、出租車、派對用的豪華轎車及巴士上吸食或使用任何大麻產品。

新法例將從明年1月1日起實施,加州反毒聯盟讚揚州長簽署這項法例是明智之舉,將可降低交通及健康意外。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。