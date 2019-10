【KTSF】

加州州長紐森剛簽署新法,保障每位學童都可以得到州府贊助午餐,讓欠交午餐費的學童,不會受到所謂”午餐羞辱”(lunch shaming)的方式對待。

州長簽署的新法,將保障所有學童都能享用州府贊助的一餐,並能選擇想要吃什麼,終止校方採用”午餐羞辱”的手段,即是不提供餐點給欠交午餐費的學童,或是只提供比較便宜伙食的做法。

州長週六在一份聲明中,感謝來自Napa縣一名3年級的小學生,他之前為全校所有餐費買單,讓午餐羞辱的議題成為全美焦點。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。