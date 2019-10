【KTSF 黃恩光報導】

學校評估網站Niche公佈最新的最佳校區排行榜,灣區哪些校區名列前茅?

Niche網站根據學校成績、教師質素、課外活動、外界評語等多方面,評估校區的表現,灣區排第一的是南灣的Los Gatos Saratoga聯合高中校區,Palo Alto聯合校區排第二,而這兩個校區在整個加州也是第一和第二名。

灣區名列第三的是Mountain View Los Altos聯合高中校區,北灣Tamalpais聯合高中校區排第四,第五名是東灣Pleasanton聯合校區,南灣的Fremont聯合高中校區排第六。

東灣Piedmont市聯合校區排第七,東灣Acalanes聯合高中校區第八,第九名是中半島San Mateo聯合高中校區,東灣Dublin聯合校區排第十。

查詢完整的最佳校區名單,請點擊此處。

