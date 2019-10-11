【獨家】韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千接受本台專訪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

韓國瑜近期選情低迷，引發韓粉的高度憂慮，不過韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千接受本台獨家專訪時，信心滿滿的表示，相信韓國瑜的選情會在未來一個月翻轉，他也向本台獨家透露有關韓國瑜訪美的相關計畫，到底他會不會到舊金山呢？

韓國瑜辦公室副執行長孫大千向本台獨家透露，如果韓國瑜有時間出訪，就一定會到美國，而且並非先前外傳的造訪7個城市，而是東岸西岸各選擇一個地點舉辦大型造勢。

張大千說：”我們會提早兩個禮拜的時間向海外做宣布跟動員，那也許到時候沒有辦法在西岸的每一個點，從西雅圖一路辦到舊金山、洛杉磯，可能沒有那麼多時間，我們會挑一個點，但是我們務必拜託大家，這一場我們希望會是一場驚天動地的活動。”

不過孫大千也說，目前還無法明確敲定時間，因為這攸關韓國瑜的請假問題。

張大千說：”現在比較麻煩的是，他還卡到了他的市政的工作，他到底要甚麼時候請假，然後請假還有多少時間，因為畢竟決戰點在國內。”

韓國瑜近期民調落後，與台灣總統蔡英文的差距逐漸擴大，輿論解讀為選舉態勢已定，引發支持者高度憂慮，不過孫大千向支持者信心喊話。

張大千說：”目前這個落後的局面，大概在10月底以前我們可以打平，我們希望在11月中可以回到黃金交叉，這個對我們不是太難的事情。”

孫大千解釋，不同於民進黨陣營已經整合完成，國民黨經過初選的分裂，至今尚未平復，尤其是郭台銘的支持者。

張大千說：”郭台銘所帶走的這5至8%的選民，他們現在心中可能有失望，可能有氣憤，可能有不滿，那麼這些情緒需要沉澱，這個沉澱可能需要一段時間，讓他們重新平復下來，這些選票並沒有到蔡英文那裡，這些選票變成游離的，變成中立的，變成觀望的。”

不過韓陣營相信這些選票最終將會回流。

張大千說：”他們究竟討厭韓國瑜比較重要，還是下架蔡英文比較重要，這個必須要認清的重點。:

孫大千也透露，原本韓辦的競選策略是以”三腳督”來做規劃，也就是蔡韓郭三人角逐，在郭台銘退出戰局後，韓國瑜陣營也在調整策略因應，目前最重要的是如何吸引年輕族群、知識分子和經濟選民。

對於外界所最關注的副手人選，孫大千也在獨家專訪中透露，不是找不到人，而是這張牌不會輕易的打出來，至於公布的時間點是甚麼時候呢？

張大千說：”因為現在並沒有到有這樣急迫性的時刻，民進黨還沒有丟出人選，她到底人選是誰，我們也很好奇，那不同的人選，當然我們要因應的方法也不同，所以這張牌我認為要打出來，恐怕也要到登記前夕才會最後底定，甚至出手。”

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