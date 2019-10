【獨家】韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千接受本台專訪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

韓國瑜近期選情低迷,引發韓粉的高度憂慮,不過韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千接受本台獨家專訪時,信心滿滿的表示,相信韓國瑜的選情會在未來一個月翻轉,他也向本台獨家透露有關韓國瑜訪美的相關計畫,到底他會不會到舊金山呢?

韓國瑜辦公室副執行長孫大千向本台獨家透露,如果韓國瑜有時間出訪,就一定會到美國,而且並非先前外傳的造訪7個城市,而是東岸西岸各選擇一個地點舉辦大型造勢。

張大千說:”我們會提早兩個禮拜的時間向海外做宣布跟動員,那也許到時候沒有辦法在西岸的每一個點,從西雅圖一路辦到舊金山、洛杉磯,可能沒有那麼多時間,我們會挑一個點,但是我們務必拜託大家,這一場我們希望會是一場驚天動地的活動。”

不過孫大千也說,目前還無法明確敲定時間,因為這攸關韓國瑜的請假問題。

張大千說:”現在比較麻煩的是,他還卡到了他的市政的工作,他到底要甚麼時候請假,然後請假還有多少時間,因為畢竟決戰點在國內。”

韓國瑜近期民調落後,與台灣總統蔡英文的差距逐漸擴大,輿論解讀為選舉態勢已定,引發支持者高度憂慮,不過孫大千向支持者信心喊話。

張大千說:”目前這個落後的局面,大概在10月底以前我們可以打平,我們希望在11月中可以回到黃金交叉,這個對我們不是太難的事情。”

孫大千解釋,不同於民進黨陣營已經整合完成,國民黨經過初選的分裂,至今尚未平復,尤其是郭台銘的支持者。

張大千說:”郭台銘所帶走的這5至8%的選民,他們現在心中可能有失望,可能有氣憤,可能有不滿,那麼這些情緒需要沉澱,這個沉澱可能需要一段時間,讓他們重新平復下來,這些選票並沒有到蔡英文那裡,這些選票變成游離的,變成中立的,變成觀望的。”

不過韓陣營相信這些選票最終將會回流。

張大千說:”他們究竟討厭韓國瑜比較重要,還是下架蔡英文比較重要,這個必須要認清的重點。:

孫大千也透露,原本韓辦的競選策略是以”三腳督”來做規劃,也就是蔡韓郭三人角逐,在郭台銘退出戰局後,韓國瑜陣營也在調整策略因應,目前最重要的是如何吸引年輕族群、知識分子和經濟選民。

對於外界所最關注的副手人選,孫大千也在獨家專訪中透露,不是找不到人,而是這張牌不會輕易的打出來,至於公布的時間點是甚麼時候呢?

張大千說:”因為現在並沒有到有這樣急迫性的時刻,民進黨還沒有丟出人選,她到底人選是誰,我們也很好奇,那不同的人選,當然我們要因應的方法也不同,所以這張牌我認為要打出來,恐怕也要到登記前夕才會最後底定,甚至出手。”

