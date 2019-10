【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市府律師控告一間觀光旅遊巴士公司,涉嫌沒有按照法例為僱員的醫療保健,付出足夠的保費,市府提出的民事訴訟,要求公司賠償員工以及繳交罰款。

市府律師Dennis Herrera控告City Sightseeing旅遊巴士公司及其負責人,涉嫌沒有按照舊金山的法例,為員工支付足夠的醫療保健費用。

按照市府規定,市內中型及大型商業,必須付錢為員工購買醫療保險,或補貼員工的醫療開支,或付錢給市府,讓員工加入市府提供的保健計劃。

訴訟要求City Sightseeing賠償64萬元給215名受影響的員工,以及支付接近25萬元罰款給市政府。

