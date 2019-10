【i-CABLE】

蘋果行政總裁庫克為移除”HKmap 即時地圖”辯護。

庫克向員工發出內部信件,指將程式下架是艱難的決定,科技可以行善亦可以作惡,今次的事件亦一樣。

過去幾日,由警方的網絡安全及科技罪案調查科及香港用戶得到可靠信息,指程式被惡意用於針對警員採取暴力行為,及在沒有警察在場的地方侵害個人及財產,違反香港法律,程式被濫用亦違反蘋果商店的原則。

庫克指國際的爭議會持續,但不會影響事實,蘋果進行了徹底審視,亦相信今次的決定是保護用戶的最好方法。

