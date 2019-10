南加San Fernando山谷爆發山火 逾10萬居民需疏散

【KTSF】

南加州洛杉磯縣San Fernando山谷週四晚爆發山火,根據華盛頓郵報報導,截至週五凌晨,火場面積超過4,600英畝,超過10萬居民需要撤離。

Saddleridge山火首先在週四晚9點於San Fernando山谷的Sylmar社區爆發,洛杉磯消防局指,由於大風的天氣助長火勢,火場面積在凌晨2點才1,600英畝,一個半小時就蔓延至超過4,600英畝。

洛杉磯消防局指,火勢已經燒毀最少一棟商用建築,燒毀的民宅數字暫時未明,也沒有傷亡報告。

火勢目前持續往西面的West Porter Ranch蔓延,暫時未被控制,當局發出強制撤離令,超過10萬名居民需要撤離,撤離的居民已經佔滿當地3個撤離中心。

