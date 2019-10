【KTSF 黃恩光報導】

灣區空氣質素管理局發出煙霧警示,當局指出,Sierra山區山火發出的煙霧吹到灣區,加上灣區本地也有山火,影響到空氣質素,煙霧警示週四和週五生效。

灣區空氣質素管理局表示,遠處飄來的煙霧維持在高空,對空氣質素影響不大,可是本地發生的小型山火會加劇空氣污染,如果大家聞到山火煙霧的氣味,應該留在戶內,關上門窗。

大家也可以去有空調的地方,例如圖書館、購物商場和戲院,長者、兒童和患有呼吸系統疾病的人士對於空氣污染特別敏感,所以要避免接觸到煙霧。

