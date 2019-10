【KTSF】

一名南灣聖荷西的女高中生,涉嫌週三在校園持槍威脅一名同學,警察週四拘捕她。

聖荷西警方透露,週四下午1點45分左右,警局接報指有一名女生週三在Del Mar高中持槍威脅一名男同學,警方隨即抵達該學校,將校園關閉並封鎖附近街區。

這名16歲女生則被拘留,目前武器還未找到,案件仍在調查中,校方表示沒有人受傷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。