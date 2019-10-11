停電小商戶既沮喪又無奈 食品雜貨店損失慘重（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在東灣Contra Costa縣，有失去電力的小商戶感到既沮喪又無奈，由於停電，五金店的應急用品銷售一空，但食品雜貨店則損失慘重。

Contra Costa縣內的小社區Kensington，位於Berkeley Hills，週三晚也受到PG&E第二輪”公共安全停電”影響，有五金店週四早上仍在沒電的情況下自備照明設備，照常營業，有顧客也前來購買照明器材，但一些應急用品已銷售一空，電池、手電筒、保溫箱都賣光。

不過店主表示，因為停電，生意還是受到影響。

Kensington五金店老闆Brian Odell說：”我們顯然沒甚顧客，因為多數人以為我們關門，即使知道我們開門，他們也許還擔心別的事，我們也無能為力。”

由韓裔經營的這間食品雜貨店，所有冷凍商品都已下架，只能賣無須冷藏的貨品，店主表示，停電給他們的生意造成很大損失。

Young’s Market老闆Bob Kim說：”大概超過一萬元，因為我要添置一個大冰櫃，我沒有生意，我沒生意也要付費，要付工資，租金。”

店主很不滿意，PG&E不能更具體告訴用戶何時才能恢復供電。

Kim說：”應該讓我們知道何時恢復供電，但沒有人告訴我們。”

在Kinsington社區仍可見到紅色火災告示牌放在路邊，銀行的自動提款機也因停電無法使用，警察部門也貼出通知，因為停電，從週三晚開始關閉辦公室，直到恢復電力為止。

另外，東灣的Mount Diablo州立公園週四因大風及山火威脅而宣布關閉，公園表示，週五早上8點和下午兩點，會根據天氣情況再決定是否重開。

東灣奧克蘭也有大規模停電，超過48,000居民和商戶都在漆黑之中，受影響地區主要在McAuther Boulevard與Fruitvale和106街之間。

警方已加強在停電區域的巡邏，維護交通和治安，只有一間位於Oakland Hills的Lucky超市週四早上6點開門營業，有顧客覺得很感動。

居民Rudy Winnacker說：”他們歇力為此而準備，我還看到超市經理也在搬運後備燈做準備，當時有很多顧客，但我不清楚何時恢復電力，超市會怎麼樣，但看起來他們會營業。”

Lucky超市表示，目前水和冰的存貨較少，不過正在進貨中。

而南灣Santa Clara縣則有超過37,000居民和商戶失去電力，該縣以及聖和西市分別宣佈進入州緊急狀態，停電重災區主要在聖荷西Evergreen、Alum Rock，以及東聖和西的Foothills社區。

聖荷西市長Sam Licacardo說：”市府員工有應對，並實施了電力緊急計劃，我們已為這次停電準備了幾個月，我會與PG&E保持緊密聯繫，確保能儘快恢復電力。”

Liccardo市長也提醒駕駛人士，在沒有電力及交通燈的情況下，一定要安全駕駛，注意交通安全。

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