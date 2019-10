停電小商戶既沮喪又無奈 食品雜貨店損失慘重（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在東灣Contra Costa縣,有失去電力的小商戶感到既沮喪又無奈,由於停電,五金店的應急用品銷售一空,但食品雜貨店則損失慘重。

Contra Costa縣內的小社區Kensington,位於Berkeley Hills,週三晚也受到PG&E第二輪”公共安全停電”影響,有五金店週四早上仍在沒電的情況下自備照明設備,照常營業,有顧客也前來購買照明器材,但一些應急用品已銷售一空,電池、手電筒、保溫箱都賣光。

不過店主表示,因為停電,生意還是受到影響。

Kensington五金店老闆Brian Odell說:”我們顯然沒甚顧客,因為多數人以為我們關門,即使知道我們開門,他們也許還擔心別的事,我們也無能為力。”

由韓裔經營的這間食品雜貨店,所有冷凍商品都已下架,只能賣無須冷藏的貨品,店主表示,停電給他們的生意造成很大損失。

Young’s Market老闆Bob Kim說:”大概超過一萬元,因為我要添置一個大冰櫃,我沒有生意,我沒生意也要付費,要付工資,租金。”

店主很不滿意,PG&E不能更具體告訴用戶何時才能恢復供電。

Kim說:”應該讓我們知道何時恢復供電,但沒有人告訴我們。”

在Kinsington社區仍可見到紅色火災告示牌放在路邊,銀行的自動提款機也因停電無法使用,警察部門也貼出通知,因為停電,從週三晚開始關閉辦公室,直到恢復電力為止。

另外,東灣的Mount Diablo州立公園週四因大風及山火威脅而宣布關閉,公園表示,週五早上8點和下午兩點,會根據天氣情況再決定是否重開。

東灣奧克蘭也有大規模停電,超過48,000居民和商戶都在漆黑之中,受影響地區主要在McAuther Boulevard與Fruitvale和106街之間。

警方已加強在停電區域的巡邏,維護交通和治安,只有一間位於Oakland Hills的Lucky超市週四早上6點開門營業,有顧客覺得很感動。

居民Rudy Winnacker說:”他們歇力為此而準備,我還看到超市經理也在搬運後備燈做準備,當時有很多顧客,但我不清楚何時恢復電力,超市會怎麼樣,但看起來他們會營業。”

Lucky超市表示,目前水和冰的存貨較少,不過正在進貨中。

而南灣Santa Clara縣則有超過37,000居民和商戶失去電力,該縣以及聖和西市分別宣佈進入州緊急狀態,停電重災區主要在聖荷西Evergreen、Alum Rock,以及東聖和西的Foothills社區。

聖荷西市長Sam Licacardo說:”市府員工有應對,並實施了電力緊急計劃,我們已為這次停電準備了幾個月,我會與PG&E保持緊密聯繫,確保能儘快恢復電力。”

Liccardo市長也提醒駕駛人士,在沒有電力及交通燈的情況下,一定要安全駕駛,注意交通安全。

