【i-CABLE】

英國曼徹斯特一個大型商場發生持刀襲擊案,4人受傷。

手持電槍的警員,將一人制服在地上。

警方表示,一名40多歲男子涉嫌嚴重傷人被捕,正被扣留問話。

事發在週五早上約11時,目擊者表示,有人持刀跑進商場襲擊多人。

反恐部門接手調查,暫時未知兇徒動機。

