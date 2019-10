PG&E行政總裁就停電惹不便向公眾道歉

【KTSF】

過去兩日,太平洋煤電公司(PG&E)因應山火危險天氣採取安全停電措施,讓灣區乃至北加州部分地區電力供應受到影響,引起民眾不滿,PG&E行政總裁Bill Johnson週四晚公開道歉。

Johnson說:”我們面對讓每人都艱難或是安全這個兩難的選擇,我們選擇了安全,我要為停電產生的問題道歉,但我認為我們選擇了安全是正確的決定。”

此外,Johnson也為PG&E網站的技術問題向公眾道歉,表示公司在今次事件上準備不足,並承諾下一次會做得更好。

週四晚也有民眾舉著蠟燭,在PG&E總部門外抗議PG&E停電,很多居民仍然生活在漆黑之中,在Johnson道歉之前,州長紐森也批評PG&E停電是管理不善的結果。

紐森說:”我看來這不是一個氣候變化的議題,更多是關於過去數十年來的貪婪和管理不善。”

本地五號電視台報導,紐森表示,過去48小時停電是不能接受,同時列舉停電產生的停學、人們無法正常生活,並指PG&E本應花時間去讓供電設備能夠預防山火,但他們在這方面完全失敗。

《舊金山紀事報》報導指,有PG&E的行政高層人員在週一和週二,即正緊張進行準備停電工作時,在Sonoma縣的一個酒莊和一眾用戶喝酒和吃飯,PG&E行政總裁也確認,當時有10至12名員工和50至60名頂級客戶進行社交活動,並表示這是一個重大錯誤,承諾以後不會再發生。

