PG&E行政總裁就停電惹不便向公眾道歉

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過去兩日，太平洋煤電公司（PG&E）因應山火危險天氣採取安全停電措施，讓灣區乃至北加州部分地區電力供應受到影響，引起民眾不滿，PG&E行政總裁Bill Johnson週四晚公開道歉。

Johnson說：”我們面對讓每人都艱難或是安全這個兩難的選擇，我們選擇了安全，我要為停電產生的問題道歉，但我認為我們選擇了安全是正確的決定。”

此外，Johnson也為PG&E網站的技術問題向公眾道歉，表示公司在今次事件上準備不足，並承諾下一次會做得更好。

週四晚也有民眾舉著蠟燭，在PG&E總部門外抗議PG&E停電，很多居民仍然生活在漆黑之中，在Johnson道歉之前，州長紐森也批評PG&E停電是管理不善的結果。

紐森說：”我看來這不是一個氣候變化的議題，更多是關於過去數十年來的貪婪和管理不善。”

本地五號電視台報導，紐森表示，過去48小時停電是不能接受，同時列舉停電產生的停學、人們無法正常生活，並指PG&E本應花時間去讓供電設備能夠預防山火，但他們在這方面完全失敗。

《舊金山紀事報》報導指，有PG&E的行政高層人員在週一和週二，即正緊張進行準備停電工作時，在Sonoma縣的一個酒莊和一眾用戶喝酒和吃飯，PG&E行政總裁也確認，當時有10至12名員工和50至60名頂級客戶進行社交活動，並表示這是一個重大錯誤，承諾以後不會再發生。

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