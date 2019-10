中大女生指拘留期間遭性暴力 香港警方展開調查（視頻）

【i-CABLE】

一名中大女學生指早前被拘留期間遭受性暴力,香港警方表示已啟動調查,但暫時未能聯絡事主,又呼籲其他指控警方性侵的人盡快提供資料。

與校長對話,除下口罩,指控警方的性暴力,Sonia中午接受有線新聞電話訪問,再詳述經過。

她指自己831在太子被捕後,被帶到葵涌警署,有男警曾經拍打她胸口,另一名女警當眾掀起她上衣至肚臍,又在她如廁時直視性器官。

警方就指女事主公開身分,是一個轉捩點,令投訴警察課可以立即跟進。警方指已保留相關電腦紀錄及閉路電視片段,又指現階段交由投訴警察課調查只是起點,有需要會轉交重案組。

警方又指外間流傳更嚴重的指控,包括聲稱被警員強姦、雞姦,但目前無任何資料、無法跟進,呼籲相關人士盡快聯絡警方。

監警會亦呼籲事主及其他有類似遭遇的人,向投訴警察課投訴及提供資料。中大就指一直有與該同學保持緊密聯繫,提供法律、情緒等支援。

