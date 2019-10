【i-CABLE】

香港警方回應油塘浮屍案,指翻查閉路電視,確認事主當日將財物放在學校後,赤腳行向海濱,認為案件無可疑。

9月22日油塘海面發現一具女浮屍,死因引起網民揣測,警方指進行了初步調查,解剖後確認死者無可疑傷痕,亦無性侵跡象。他

又確認女死者早前,無因為反修例示威衝突被捕,警方又回應,近日網上多次流傳,警察殺害示威者棄屍大海。

另外,警方指本月初接獲四間商戶報案,指收到勒索電郵,指控商戶破壞香港民主自由,要求他們支付比特幣支援示威,否則會受到懲罰。

警方指高度關注事件,已設立電話專線及電郵,讓市民舉報。

