特朗普私人秘書兩名助手被捕 涉違反競選財務法

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院對特朗普總統的彈劾案調查又有新發現,特朗普私人秘書朱利安尼的兩名助手被捕,他們涉嫌非法政治捐款,而被控違反競選財務法。

特朗普私人秘書朱利安尼的兩名助手Lev Parnas和Igor Fruman在前蘇聯出生,現時是美國公民,在佛羅里達州搞地產生意,他們買了單程機票,週三晚準備離境時,在華盛頓機場被捕。

他們週四在維珍尼亞州出庭應訊,面對4項控罪,控狀指這兩名被告連同另外兩名同黨合謀犯案,違反聯邦及州府禁止外國捐獻的競選財務法,他們每人的保釋金是100萬元,下星期再提堂。

曼克頓檢察官表示,競選財務法的核心功能就是要維護選舉的完整,避免受到不合法的外國影響。

消息指出,兩名被告介紹烏克蘭政客給朱利安尼認識,兩人又設立一間能源公司,涉嫌透過這間公司轉移資金,當中包括在去年5月,他們的能源公司捐了32.5萬元給親特朗普的超級助選團,其後惹來投訴和法律訴訟。

助選團聲稱,這筆捐款仍然存放在一個分開的戶口,直至問題解決為止。

特朗普就表示,不認識這兩名被告,但也有可能與他們在籌款會中拍照。

這兩名被告捲入朱利安尼催促烏克蘭官員調查拜登父子,特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月25日通電話時,也曾提出這個要求,因而導致國會眾議院啟動對特朗普的彈劾調查。

