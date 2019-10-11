特朗普私人秘書兩名助手被捕 涉違反競選財務法

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院對特朗普總統的彈劾案調查又有新發現，特朗普私人秘書朱利安尼的兩名助手被捕，他們涉嫌非法政治捐款，而被控違反競選財務法。

特朗普私人秘書朱利安尼的兩名助手Lev Parnas和Igor Fruman在前蘇聯出生，現時是美國公民，在佛羅里達州搞地產生意，他們買了單程機票，週三晚準備離境時，在華盛頓機場被捕。

他們週四在維珍尼亞州出庭應訊，面對4項控罪，控狀指這兩名被告連同另外兩名同黨合謀犯案，違反聯邦及州府禁止外國捐獻的競選財務法，他們每人的保釋金是100萬元，下星期再提堂。

曼克頓檢察官表示，競選財務法的核心功能就是要維護選舉的完整，避免受到不合法的外國影響。

消息指出，兩名被告介紹烏克蘭政客給朱利安尼認識，兩人又設立一間能源公司，涉嫌透過這間公司轉移資金，當中包括在去年5月，他們的能源公司捐了32.5萬元給親特朗普的超級助選團，其後惹來投訴和法律訴訟。

助選團聲稱，這筆捐款仍然存放在一個分開的戶口，直至問題解決為止。

特朗普就表示，不認識這兩名被告，但也有可能與他們在籌款會中拍照。

這兩名被告捲入朱利安尼催促烏克蘭官員調查拜登父子，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月25日通電話時，也曾提出這個要求，因而導致國會眾議院啟動對特朗普的彈劾調查。

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