家居最骯髒地方在哪裡 認清目標有效清潔消毒（視頻）

各位知不知道家居裡面最骯髒的地方在哪裡?你可能努力清潔洗擦,但搞錯地方,現在教大家如何對準目標清潔。

我們的家居其實滿佈病菌,尤其是廚房和浴室,我們要如何清潔?多久清潔一次呢?

在清潔浴室時,不要只只顧擦座廁,其實比想像中清潔。

根據微生物學家Charles Gerber,如果想減少浴室的細菌,最好在冲廁前蓋上廁板,糞便微粒可以彈上幾英尺高,牙擦、化妝品、甚至毛巾也可能受影響。

有水氣的毛巾就是大腸桿菌之類的細菌,理想滋生平台,Gerber說最好每三、四日就用熱水洗這些毛巾。

在廚房,用來抹剩餘物的舊布和海綿會招惹大腸桿菌和沙門氏菌聚居。

你可以將這些東西放入微波爐或洗碗機清洗,更好的方法是每個星期替換。

根據全國安全基金的資料,例如咖啡機這些儲水的地方,可以是廚房的病菌基地,看清楚家庭用品說明書,了解如何每個月最少清潔一次。

