家居最骯髒地方在哪裡 認清目標有效清潔消毒（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

各位知不知道家居裡面最骯髒的地方在哪裡？你可能努力清潔洗擦，但搞錯地方，現在教大家如何對準目標清潔。

我們的家居其實滿佈病菌，尤其是廚房和浴室，我們要如何清潔？多久清潔一次呢？

在清潔浴室時，不要只只顧擦座廁，其實比想像中清潔。

根據微生物學家Charles Gerber，如果想減少浴室的細菌，最好在冲廁前蓋上廁板，糞便微粒可以彈上幾英尺高，牙擦、化妝品、甚至毛巾也可能受影響。

有水氣的毛巾就是大腸桿菌之類的細菌，理想滋生平台，Gerber說最好每三、四日就用熱水洗這些毛巾。

在廚房，用來抹剩餘物的舊布和海綿會招惹大腸桿菌和沙門氏菌聚居。

你可以將這些東西放入微波爐或洗碗機清洗，更好的方法是每個星期替換。

根據全國安全基金的資料，例如咖啡機這些儲水的地方，可以是廚房的病菌基地，看清楚家庭用品說明書，了解如何每個月最少清潔一次。

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