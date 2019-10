【KTSF 郭柟報導】

如果你週五至週末期間身在舊金山,相信聽見或看見戰機飛過,因為舊金山艦隊週有藍天使特技飛行隊等的戰機,週五表演吸引大批民眾出席參觀。

藍天使特技飛行隊在下午3時劃過舊金山天際,有很多民眾帶家人一起來參觀,雖然舊金山艦隊週已經舉辦了第38年,不過很多民眾是第一次來。

另外有很多參軍的民眾都支持這個活動。

除了軍機空演和船艦展之外,軍方亦在海旁展出多架裝甲車、軍營、大黃蜂戰機的機頭等的軍用重型車輛、輕型的當然用的遙控拆彈機械車,另外,美國海軍今年都加入了一個高科技展覽,就是使用VR虛擬實境遊戲,讓民眾體驗海軍如何執行任務。

