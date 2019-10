加州新法讓家長可在校內為患病子女使用大麻藥

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森簽署法案,容許家長在K至12年級學校內為患病的子女使用大麻藥。

這項SB 223法案是由州參議員來自San Mateo縣的Jerry Hill提出,讓每個校區可以自行決定,是否允許學生家長在校園內為子女使用大麻藥治病,但規定不能用吸煙方式使用。

家長必須從旁協助子女服藥,藥物必須由醫生處方,藥物不能存放在校園內等,法案將會在明年1月1號生效。

Hill之所以提出這個法案,是源於南舊金山一名患癲癇症的高中男生,需要服用一種含有大麻成分的藥油,但是現行法律目前不允許校園內有任何大麻,學生只能在校園1,000呎以外地方,才能使用大麻藥,因此Hill提出放寬政策。

這個類似的提案,去年曾經被時任州長布朗否決,布朗聲稱擔心青少年接觸大麻。

Hill就表示全國有8個州份已通過了相關法例。

