加州新法讓家長可在校內為患病子女使用大麻藥

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森簽署法案，容許家長在K至12年級學校內為患病的子女使用大麻藥。

這項SB 223法案是由州參議員來自San Mateo縣的Jerry Hill提出，讓每個校區可以自行決定，是否允許學生家長在校園內為子女使用大麻藥治病，但規定不能用吸煙方式使用。

家長必須從旁協助子女服藥，藥物必須由醫生處方，藥物不能存放在校園內等，法案將會在明年1月1號生效。

Hill之所以提出這個法案，是源於南舊金山一名患癲癇症的高中男生，需要服用一種含有大麻成分的藥油，但是現行法律目前不允許校園內有任何大麻，學生只能在校園1,000呎以外地方，才能使用大麻藥，因此Hill提出放寬政策。

這個類似的提案，去年曾經被時任州長布朗否決，布朗聲稱擔心青少年接觸大麻。

Hill就表示全國有8個州份已通過了相關法例。

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