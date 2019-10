PG&E為何不把更多電線鋪設在地底（視頻）

【KTSF江良慧報導】

太平洋煤電公司(PG&E)以防止山火為理由大規模停電,不少人就質疑,為何PG&E不把更多電線鋪設在地底,因為此舉肯定可以減少高架電線引發山火的風險,有分析就指出,PG&E不在地底鋪設電線有多個原因,不過最主要都是缺錢。

根據舊金山紀事報的報導,PG&E曾經形容,在地底鋪設電線的昂貴到負擔不起,或者是接近負擔不起。

舊金山紀事報在2017年一篇報導指出,在地底鋪設電線,每英里就要116萬,而在城市的費用就會更貴。

在聖荷西,這項工程每英里的造價高達460萬,至於高架電線,每英里不到45萬,而地底電線工程最貴的部分,主要是為電線挖坑,以及重鋪路面和其他環保因素,例如是水浸和地震。

不過去年因為Camp特大山火,被完全燒毀的小鎮Paradise,就肯定會鋪設地底電線,PG&E表示,預計工程將要5年才能完成。

雖然在地底鋪設電線費用高昂,但批評者就認為,當涉及人命和安全時,錢不應該是主要考慮因素。

此外,加州居民和PG&E也有積怨,在2010年San Bruno發生造成8人死亡的輸氣管道大爆炸後,有消息傳出,PG&E把應該用於安全的超過一億元資金用作其他用途,當中包括給予行政人員花紅。

今年8月,舊金山一個審理PG&E破產申請的聯邦法官,就拒絕PG&E要求把1,600萬分成花紅給12名高層的申請。

PG&E提出花紅可以鼓勵這些高層在多次山火後達到安全標準,但法官的判詞是,根本沒有理由轉移額外的資金,去激勵他們做本來就應該做的事。

