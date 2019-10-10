PG&E為何不把更多電線鋪設在地底（視頻）

【KTSF江良慧報導】

太平洋煤電公司（PG&E）以防止山火為理由大規模停電，不少人就質疑，為何PG&E不把更多電線鋪設在地底，因為此舉肯定可以減少高架電線引發山火的風險，有分析就指出，PG&E不在地底鋪設電線有多個原因，不過最主要都是缺錢。

根據舊金山紀事報的報導，PG&E曾經形容，在地底鋪設電線的昂貴到負擔不起，或者是接近負擔不起。

舊金山紀事報在2017年一篇報導指出，在地底鋪設電線，每英里就要116萬，而在城市的費用就會更貴。

在聖荷西，這項工程每英里的造價高達460萬，至於高架電線，每英里不到45萬，而地底電線工程最貴的部分，主要是為電線挖坑，以及重鋪路面和其他環保因素，例如是水浸和地震。

不過去年因為Camp特大山火，被完全燒毀的小鎮Paradise，就肯定會鋪設地底電線，PG&E表示，預計工程將要5年才能完成。

雖然在地底鋪設電線費用高昂，但批評者就認為，當涉及人命和安全時，錢不應該是主要考慮因素。

此外，加州居民和PG&E也有積怨，在2010年San Bruno發生造成8人死亡的輸氣管道大爆炸後，有消息傳出，PG&E把應該用於安全的超過一億元資金用作其他用途，當中包括給予行政人員花紅。

今年8月，舊金山一個審理PG&E破產申請的聯邦法官，就拒絕PG&E要求把1,600萬分成花紅給12名高層的申請。

PG&E提出花紅可以鼓勵這些高層在多次山火後達到安全標準，但法官的判詞是，根本沒有理由轉移額外的資金，去激勵他們做本來就應該做的事。

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