土耳其越境攻擊庫爾德武裝部隊

土耳其越境進入敘利亞東北部,攻打當地的庫爾德武裝部隊。敘利亞人權觀察組織指,最少9人死亡。特朗普總統指責土耳其的軍事行動,但同時淡化與庫爾德武裝的盟友關係。

敘利亞北部邊境城市拉斯艾因遭多枚炮彈擊中,多處冒出濃煙,這處三日前,仍然由庫爾德武裝組成的敘利亞民主軍,以及美軍一同駐守。

土耳其軍隊當地週三向敘利亞邊境推進,空襲6小時後更越過邊界,作地面攻擊,攻擊由民主軍控制的四百多公里範圍,至少5個城鎮。

民主軍指,除了武裝據點、十多個平民區,用作囚禁極端組織伊斯蘭國成員的監獄亦遇襲,攻勢持續至入夜,有民房和車輛起火。

敘利亞民主軍說,會不惜一切反抗已暫停打擊伊斯蘭國殘餘勢力的行動。

這支庫爾德武裝,是協助美軍擊潰伊斯蘭國的主力成員,但被土耳其視為恐怖組織。

土耳其總統埃爾多安表示,出兵是要防止有恐怖份子集結,已向敘利亞發出外交照會。

美軍數日前從庫爾德武裝據點撤走,被指是變相默許土耳其出兵,特朗普為撤軍決定辯護,指庫爾德武裝協助攻打伊斯蘭國本身亦有利益,彼此盟友關係並非外界所言般密切。

特朗普指,美國不應該介入土耳其和庫爾德族人數十年的戰鬥,但他批評土耳其這次的軍事行動是壞主意,重申若埃爾多安不人道地對待庫爾德武裝,美國會摧毀土耳其經濟。

