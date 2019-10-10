台灣慶祝雙十節 蔡英文呼籲不分藍綠拒絕”一國兩制”

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台灣有大型活動慶祝雙十節，蔡英文總統發表講話，呼籲民眾團結，不分藍綠，拒絕接受”一國兩制”，否則就沒有生存空間。

雙十慶祝大會在早上10時展開，重點是蔡英文的講話，她以香港局勢指出一國兩制的問題，若台灣接受了，就再沒生存空間。

蔡英文說台灣最大共識，就是拒絕一國兩制，以及”中華民國台灣”6個字，不是藍或綠色，台灣人民有韌性面對斷交、天災等挑戰，亦渡過了90年代的台海危機，面對北京進逼，她說台灣不會挑釁，未來有3個明確目標。

蔡英文講話後，23輛花車在總統府前巡遊，壓軸則有台灣製造的空軍經國號戰機和雷虎小組AT3教練機，組成大雁隊形。

較早時，海軍S-70C直升機聯同陸軍的黑鷹直升機、阿帕奇攻擊直升機及眼鏡蛇攻擊直升機，亦組成旋翼機隊飛越上空，海軍陸戰隊就舉行模擬營救人質的反恐操演。

多個軍校、軍方團隊及民間組織，則帶來戰鼓、花式操槍、舞獅及舞蹈表演。

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