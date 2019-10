台灣慶祝雙十節 蔡英文呼籲不分藍綠拒絕”一國兩制”

【i-CABLE】

台灣有大型活動慶祝雙十節,蔡英文總統發表講話,呼籲民眾團結,不分藍綠,拒絕接受”一國兩制”,否則就沒有生存空間。

雙十慶祝大會在早上10時展開,重點是蔡英文的講話,她以香港局勢指出一國兩制的問題,若台灣接受了,就再沒生存空間。

蔡英文說台灣最大共識,就是拒絕一國兩制,以及”中華民國台灣”6個字,不是藍或綠色,台灣人民有韌性面對斷交、天災等挑戰,亦渡過了90年代的台海危機,面對北京進逼,她說台灣不會挑釁,未來有3個明確目標。

蔡英文講話後,23輛花車在總統府前巡遊,壓軸則有台灣製造的空軍經國號戰機和雷虎小組AT3教練機,組成大雁隊形。

較早時,海軍S-70C直升機聯同陸軍的黑鷹直升機、阿帕奇攻擊直升機及眼鏡蛇攻擊直升機,亦組成旋翼機隊飛越上空,海軍陸戰隊就舉行模擬營救人質的反恐操演。

多個軍校、軍方團隊及民間組織,則帶來戰鼓、花式操槍、舞獅及舞蹈表演。

