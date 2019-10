舊金山地檢官選舉候選人突變臨時地檢官（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德(London Breed)上星期突然委任地檢官候選人之一的樂素詩(Suzy Loftus)擔任臨時地檢官直至年底,此舉引起不少的爭議,究竟這個任命有否影響樂素詩的競選計劃呢?

樂素詩這一日在舊金山華埠與商戶見面,她表示,市長任命她之後,她反而更加努力增取選民的支持。

樂素詩說:”我反而比之前更加努力,我承諾會爭取每張選票,獲任命前的早上,我通常只去一個公車車站與選民見面,現在是每日去兩個,我是加倍努力,確保我在選舉日贏得每名舊金山居民的支持。”

樂素詩是今次選舉的熱門人選,她曾先後擔任舊金山地檢處檢察官、州司法部法律顧問,以及前舊金山警察委員會主席,參選前,她擔任舊金山縣警局的法律顧問。

樂素詩是得到最多民選官員支持的候選人,包括加州聯邦參議員范士丹及賀錦麗、州長紐森、市長布里德,以及大部分的市參事等。

樂素詩表示,法律的背景及經驗,相信每位候選人都有,但更關鍵的是,要有管理手腕及人脈關係。

樂素詩說:”我的經驗讓我明白,地檢處需要與警察局合作,與縣警局合作,更需要與社區合作,我是唯一一個候選人,不論在法庭內或外都有經驗的人。”

加州在2014年通過47號提案,將大部分的非暴力財產盜竊案,包括偷取少於950元財物的案件,由重罪變為輕罪,不少商戶投訴刑罰太輕,起不了阻嚇作用。

樂素詩表示,她記得有華裔商戶向她投訴指,不要說950元,就算每日被偷100元的貨物,都足以令他的店舖結業。

樂素詩指出,地檢處重視的不應該只是兇殺及暴力罪案,一些與民生息息相關的財物盜竊案,都應該獲得重視,因此她會擴展地方檢控官的服務,確保市民的生活質素得到改善。

樂素詩說:”我們要重新定向我們的執法系統,檢控官必須關注社區的事,我會確保每個社區都有社區檢控官,集中辯認慣犯,檢控應要檢控的案件,指引需要幫助的人,但首先需要一個會認真處理這些案件的人,這就是我。”

樂素詩將於10月18日起接替辭職的George Gascon,擔任臨時地檢官至今年年底,至於這個任命會否有助於的競選,樂素詩只表示,珍惜市長對她的信任,但同時仍會做好競選的工作。

