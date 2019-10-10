舊金山地檢官選舉候選人突變臨時地檢官（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德（London Breed）上星期突然委任地檢官候選人之一的樂素詩（Suzy Loftus）擔任臨時地檢官直至年底，此舉引起不少的爭議，究竟這個任命有否影響樂素詩的競選計劃呢？

樂素詩這一日在舊金山華埠與商戶見面，她表示，市長任命她之後，她反而更加努力增取選民的支持。

樂素詩說：”我反而比之前更加努力，我承諾會爭取每張選票，獲任命前的早上，我通常只去一個公車車站與選民見面，現在是每日去兩個，我是加倍努力，確保我在選舉日贏得每名舊金山居民的支持。”

樂素詩是今次選舉的熱門人選，她曾先後擔任舊金山地檢處檢察官、州司法部法律顧問，以及前舊金山警察委員會主席，參選前，她擔任舊金山縣警局的法律顧問。

樂素詩是得到最多民選官員支持的候選人，包括加州聯邦參議員范士丹及賀錦麗、州長紐森、市長布里德，以及大部分的市參事等。

樂素詩表示，法律的背景及經驗，相信每位候選人都有，但更關鍵的是，要有管理手腕及人脈關係。

樂素詩說：”我的經驗讓我明白，地檢處需要與警察局合作，與縣警局合作，更需要與社區合作，我是唯一一個候選人，不論在法庭內或外都有經驗的人。”

加州在2014年通過47號提案，將大部分的非暴力財產盜竊案，包括偷取少於950元財物的案件，由重罪變為輕罪，不少商戶投訴刑罰太輕，起不了阻嚇作用。

樂素詩表示，她記得有華裔商戶向她投訴指，不要說950元，就算每日被偷100元的貨物，都足以令他的店舖結業。

樂素詩指出，地檢處重視的不應該只是兇殺及暴力罪案，一些與民生息息相關的財物盜竊案，都應該獲得重視，因此她會擴展地方檢控官的服務，確保市民的生活質素得到改善。

樂素詩說：”我們要重新定向我們的執法系統，檢控官必須關注社區的事，我會確保每個社區都有社區檢控官，集中辯認慣犯，檢控應要檢控的案件，指引需要幫助的人，但首先需要一個會認真處理這些案件的人，這就是我。”

樂素詩將於10月18日起接替辭職的George Gascon，擔任臨時地檢官至今年年底，至於這個任命會否有助於的競選，樂素詩只表示，珍惜市長對她的信任，但同時仍會做好競選的工作。

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