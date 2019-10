PG&E第二輪停電灣區約7萬戶受影響 晚上開始恢復電力

【KTSF 梁秋玉報導】

由於乾燥及大風天氣持續,太平洋煤電公司(PG&E)從週三晚到週四凌晨實施第二階段”公共安全停電”措施,灣區受影響的地區主要集中在東灣及南灣,約有7萬用戶失去電力,至晚上,東灣與南灣已陸續有受影響用戶恢復電力供應。

PG&E第二輪”公共安全停電”從週三晚10時15分陸續開始,在灣區大規模展開,受影響有東灣Alameda縣、Contra Costa縣、南灣Santa Clara縣、中半島San Mateo縣,還有南邊的Santa Cruz縣,包括灣區以外共有12個縣約234,000用戶失去電力。

而第三輪停電行動從週四上午開始在中谷地區的Kern縣展開,受影響的大約有4,000用戶,比之前預估的4萬少很多。

而第一輪停電也影響約513,000用戶含蓋22個縣。

PG&E表示,截至週四早上已有126,000用戶恢復電力,但仍有約60萬用戶處於停電中,PG&E正密切觀察天氣狀況。

週四早上6時的紀錄顯示,在北灣St. Helena山區,以及東灣Mount Diablo山區,陣風時速仍達到77和75英里,公司已派出超過6,300員工及45架直升機,巡視有火災隱患的地區,至今尚未發現因電力設備引發的火災,如果發現有設備受損,工程人員將立即搶修,一旦確定沒有任何安全隱患,就會恢復電力供應。

PG&E也表示,如果從實施”公共安全停電”至今,用戶都沒有出現停電問題,則表示也不會再受到此次停電措施的任何影響。

另外,PG&E稱,雖然公司不會因採取”公共安全停電”措施而賠償有損失的用戶,但用戶仍可提出申請,公司會按照個案情況進行審批。

