PG&E深夜實施第二輪停電 東南灣眾多用戶受影響

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太平洋煤電公司（PG&E）因應山火危險天氣採取安全停電措施，第二階段於週二晚深夜展開。

根據PG&E網站提供的資料，東灣柏克萊市有3,537戶受影響；奧克蘭有13,365戶受影響；Castro Valley有6,144戶受影響；聖荷西有4,295戶受影響；Livermore有63戶受影響；Walnut Creek有2,643戶受影響。

聖荷西市長Sam Liccardo週四凌晨發推文說，Almaden和Evergreen地區有15,000戶停電。

原本PG&E將第二階段停電措施推遲至晚上9點，但隨後又表示，公司會監測天氣情況，是否對東灣和南灣，還有Santa Cruz地區採取停電措施。

直到晚上10點26分，PG&E正式宣布第二階段的安全停電措施正式開始，東灣Alameda縣警辦公室表示，晚上接近11點開始，就收到居民報告停電。

本地五號電視台報導指，南灣聖荷西的East Foothills，在週二晚約11點半開始停電，在各區停電之前，不少民眾到超市準備停電時的用品，也有餐廳因為停電而不開門做生意。

PG&E表示，有60至70萬名用戶受到停電影響，目前尚未提供恢復供電的時間，指可能需時數日，等待山火危險天氣過後，即可能在週四下午，PG&E會派出48架直升機、63,000名地面工作人員檢查輸電纜和電力設備，確保安全後就會逐漸恢復對各區的供電。

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