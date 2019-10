PG&E深夜實施第二輪停電 東南灣眾多用戶受影響

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)因應山火危險天氣採取安全停電措施,第二階段於週二晚深夜展開。

根據PG&E網站提供的資料,東灣柏克萊市有3,537戶受影響;奧克蘭有13,365戶受影響;Castro Valley有6,144戶受影響;聖荷西有4,295戶受影響;Livermore有63戶受影響;Walnut Creek有2,643戶受影響。

聖荷西市長Sam Liccardo週四凌晨發推文說,Almaden和Evergreen地區有15,000戶停電。

原本PG&E將第二階段停電措施推遲至晚上9點,但隨後又表示,公司會監測天氣情況,是否對東灣和南灣,還有Santa Cruz地區採取停電措施。

直到晚上10點26分,PG&E正式宣布第二階段的安全停電措施正式開始,東灣Alameda縣警辦公室表示,晚上接近11點開始,就收到居民報告停電。

本地五號電視台報導指,南灣聖荷西的East Foothills,在週二晚約11點半開始停電,在各區停電之前,不少民眾到超市準備停電時的用品,也有餐廳因為停電而不開門做生意。

PG&E表示,有60至70萬名用戶受到停電影響,目前尚未提供恢復供電的時間,指可能需時數日,等待山火危險天氣過後,即可能在週四下午,PG&E會派出48架直升機、63,000名地面工作人員檢查輸電纜和電力設備,確保安全後就會逐漸恢復對各區的供電。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。