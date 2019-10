【KTSF 郭柟報導】

包括東灣奧克蘭(屋崙)市在內幾個灣區市縣,設立了社區資源中心,為停電的居民提供基本電力設備。

一些東灣居民表示,不太清楚自己所住的地方是否會停電,不過都聲稱有相應的準備,確保有電筒和電池,儲備足夠的食物或汽油,也有民眾說會買蠟燭,準備充電寶和電筒。

奧克蘭的社區資源中心位於Campus Drive 12500號的Merritt College停車場,除了有流動洗手間、急救站、乾衣和洗衣機之外,帳篷裡面有空調、食水供應,有電源插座以及雪櫃。

PG&E職員指,這個中心會由早上8時開放至晚上8時,最多可以容納約100人,消防員都會戒備。

有職員表示,有幾名居民週三早上來到這裏查詢,不過直至下午為止,未有人需要使用這個緊急資源中心。

