東灣Moraga週四凌晨發生山火,火場面積增至40英畝,目前有七成受控,當局一度發出撤離令。

根據Contra Costa縣消防部門的消息,山火在凌晨約12點54分爆發,位置在Merrill Circle夾Sander Ranch Road,在St. Mary’s學院南邊,但學校暫時沒有受到山火威脅,當時有140棟建築受到威脅。

警方對Sanders Ranch區居民一度發出撤離令,居民需要撤離至當地的St. Monica’s教堂,至週四早上7時左右撤離令已移除,居民可陸續回家。

根據KCBS的報導,由於山火發生在太平洋煤電公司(PG&E)實施安全斷電之後,因此起火原因和電力設備無關,當局仍然在調查中。

