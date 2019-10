【i-CABLE】

香港中文大學校長段崇智週四晚與師生及校友對話,期間有人用鐳射筆照向他。

有學生指自己831在太子站被捕,在新屋嶺遭受性暴力,要求校長譴責警方。

段崇智最初沒正面回應,他離場時被學生包圍,之後指會譴責警方的性暴力。

警方在社交網頁表示,非常重視這個嚴重指控,會主動聯絡事主,希望她提供實質證據,讓警方作出公平公正的調查,盡快找出事實真相。

