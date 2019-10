【i-CABLE】

香港示威持續,港鐵過去數天提早收車,商場關門,很多市民生活習慣都改變了,晚上的香港變成怎樣?

現在是傍晚6時,記者跟的士司機達哥四處遊走,看看香港和以前有甚麼不同?

第一站先去荃灣,天未全黑,商舖開始落閘。

來到路德圍,未到7時,診所、電訊商關了門,小食店燈光仍亮著。

來到旺角,以往最旺的彌敦道,附近食肆只有數檯客人。

過海去銅鑼灣看看,來到晚上11時的銅鑼灣,平時都算人來人往,但現在明顯冷清了。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。