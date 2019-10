【i-CABLE】

香港反修例衝突持續4個月,香港政務司司長張建宗率領多位局長見記者,總結示威衝突造成的破壞,他們呼籲激進示威者停止使用暴力,又讚揚警隊表現出色不是孤軍作戰。

反修例衝突踏入第4個月,張建宗率領4位局長開記者會,一開始、就讚警隊頂住無比壓力。

張建宗指截至凌晨,2,379個被捕者,有750人,即是超過3成是18歲以下,當中104個、未夠16歲,形容是令人震驚。

