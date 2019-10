【i-CABLE】

亞利桑那州公路巡警局表示,4名租車自助旅行台灣留學生,週三上午在大峽谷國家公園入口城市Flagstaff附近發生重大車禍。

車上台灣留學生全受傷,其中一人傷勢嚴重,已送往當地醫院急救中。

台北駐洛杉磯經文處也接獲通報,已派員到場協助。

